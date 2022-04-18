Військовим на Схід відправили 40 тонн продуктів, ліків та екіпіровки

Три українські фонди об’єдналися, щоб доставляти на Донбас гуманітарний вантаж з 15 країн світу.

Дві 20-тонні фури, завантажені продуктами, ліками та екіпіровкою для військових, зокрема натовські аптечки та турнікети, отримали бійці, які стримують російську армію на Донбасі. А вже найближчим часом волонтери планують велику поставку протигазів. Це стало можливим завдяки єдиній та скоординованій роботі трьох благодійних фондів - "Тільки разом" Ігоря Палиці, "Я - Волноваха" Дмитра Лубінця та Hope UA. Про це повідомляють "Волинські Новини".

"Сьогодні дуже важливо об’єднувати зусилля для того, аби гуманітарна допомога волонтерська відбувалася максимально адресно і максимально якісно. Часто так буває, що в одне місто, в одній бригаді надходить кілька вантажів , допомагають різні волонтерські служби, а інші - залишаються поза увагою. Для цього фондам необхідно об’єднуватися, координуватися з різним волонтерським штабам і робити цю роботу більш якісно і більш адресно. Ми вже обговорили співпрацю трьох благодійних фондів: Ігоря Палиці "Тільки разом ", "Я - Волноваха" та " Hope UA". Таке об'єднання - допоможе створити найбільший і потужний волонтерський осередок на Західній Україні", - зазначила Катерина Шкльода, голова правління Фонду Ігоря Палиці "Тільки разом".

За її словами, надважливим є питання логістики – як доставити гуманітарний вантаж через всю країну безпосередньо в місця бойових дій.

"Донецький напрямок, сьогодні є одним з найскладніших. А закордонні водії навіть не заїжджають на територію України, тому далі гумвантаж потрібно доправляти за власний кошт. Зараз до благодійного фонду Hope UA приходить гумвантаж з 15 країн. На складі товари не залежуються і майже одразу відправляються військовим в Донецьку область. Логістику повністю оплачує Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом". На нашу думку, це надважливе питання, бо без цього вантаж не доїде до військових. Безпосередньо роздачею благодійної допомоги у Донецькій області займається благодійний фонд "Я - Волноваха" народного депутата Дмитра Лубінця", - розповіла Катерина Шкльода.