Військовим ЗСУ виплатять грошове забезпечення та премію з нагоди Дня захисників і захисниць України

Військовим ЗСУ виплатять грошове забезпечення та премію з нагоди Дня захисників і захисниць України

Зеленський видав доручення преміювати військових України з нагоди свята.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів війни". Українських військових мають преміювати з нагоди свята Дня захисників та захисниць України.

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Про це повідомляється на сайті президента.

Цим документом Глава держави поставив завдання Кабінету Міністрів України невідкладно вжити заходів щодо виплати в повному обсязі належного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, а також їхнього одноразового преміювання з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Крім цього до 31 грудня 2021 року уряд має внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.

Також Кабмін має кожні три місяці інформувати про реалізацію заходів щодо соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців і військовослужбовиць з Днем захисників і захисниць України.

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