Військовий аналітик назвав мету провокацій РФ у Чорному морі, до чого тут НАТО

На думку війського аналітика, Росія шукає способи, як програти війну, не завдавши собі великої репутаційної поразки.

Росія випробовує НАТО провокаціями у Чорному морі, застосовуючи погрози цивільним кораблям.

Таку думку висловив військовий аналітик полковник Петро Черник під час брифінгу Military Media Center.

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Також, за його словами, російське керівництво таким чином намагається показати власному населенню свою начебто велич на міжнародній арені.

"Ну, і звичайно, випробовують на амбітність сам блок НАТО, як далеко вони можуть піти у своїх провокаціях", — сказав Петро Черник.

Він зауважив, що одна із версій російських розрахунків, як вийти із війни із поразкою - це програти НАТО, а не Україні.

"Тому що прийняти поразку від України путін не може", — сказав експерт.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України жорстко відреагували на провокації Росії у Чорному морі.

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