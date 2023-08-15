Військовий аналітик назвав мету провокацій РФ у Чорному морі, до чого тут НАТО

На думку війського аналітика, Росія шукає способи, як програти війну, не завдавши собі великої репутаційної поразки.
Росія випробовує НАТО провокаціями у Чорному морі, застосовуючи погрози цивільним кораблям.
Таку думку висловив військовий аналітик полковник Петро Черник під час брифінгу Military Media Center.
Також, за його словами, російське керівництво таким чином намагається показати власному населенню свою начебто велич на міжнародній арені.
"Ну, і звичайно, випробовують на амбітність сам блок НАТО, як далеко вони можуть піти у своїх провокаціях", — сказав Петро Черник.
Він зауважив, що одна із версій російських розрахунків, як вийти із війни із поразкою - це програти НАТО, а не Україні.
"Тому що прийняти поразку від України путін не може", — сказав експерт.
Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України жорстко відреагували на провокації Росії у Чорному морі.
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