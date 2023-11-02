Військовий аналітик сказав, на якій ділянці фронту невдовзі можна досягти успіху

Сьогодні події, які дають певні надії, розгортаються на лівому березі Херсонщини. Там йде відчайдушна боротьба за плацдарм, який змогли захопити наші морські піхотинці.

Про це в ефірі телемарафону сказав колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.

Необхідно розширити плацдарм

За словами аналітика, йдеться про щонайменше 3 населених пункти: Пойму, Піщанівку та Кринки в Олешківській міській громаді Херсонського району. Триває боротьба власне за розширення плацдарму настільки, щоб можна було туди переходити вже механізованими частинами та важкою технікою.

На жаль, констатує Дикий, поки цього плацдарму недостатньо, щоб можна було ризикувати. Якщо нашим бійцям вдасться його розширити – це може повністю змінити ситуацію на цій ділянці.

"Це може означати, що ми виходимо в тили всієї великої так званої "лінії Суровікіна", яку ми з червня місяця по метру буквально прогризаємо. Якщо вдасться прорватися з лівого берега, то тоді ми виходимо там в тили і взагалі ламається вся їхня система оборони", – підсумував військовий аналітик.

Раніше в ISW зауважили, що на лівобережжі Херсонщини українські війська утримують зайняті позиції та влаштовують атаки по російських окупантах. Зокрема, наші бійці замінували територію поблизу Кринок, щоб ускладнити російські атаки в цьому районі.

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