Військовий, будівельник, IТ-спеціаліст: банкір назвав головні професії України після війни

Найактуальнішими професіями в Україні після завершення війни стануть фах військового, будівельника та IТ-спеціаліста. Окрім того, якщо бойові дії закінчаться до осені, в Україні можна буде спостерігати бум інвестицій.

Якщо війна триватиме рік або два, тоді найгірший сценарій реалізується.

Про це розповів інвестиційний банкір Ігор Мазепа в ефірі ток-шоу "Нічна Варта" на телеканалі "1+1".

"Якщо ми отримаємо перемогу або закінчення війни до осені, в принципі це дасть змогу повернути наших людей, по-перше. А по-друге, це призведе до масових, таких небаченчих досі інвестицій в країну. Це будуть і політичні гроші – підтримка уряду України, і це будуть приватні гроші – коли приватні підприємства з усього світу будуть по суті вкладати в Україну гроші", – розповів експерт.

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Щодо актуальних післявоєнних професій, то він не зміг дати якоїсь загальної поради, який фах опановувати чи перекваліфіковуватися. Проте вже очевидно, що на ринку праці будуть актуальними вакансії будівельників.

"Щодо професій, то тут немає такої загальної поради. Ну, наприклад, ми вже бачимо, що професія будівельника або різних будівельних професій буде просто в нагоді. Мільйони квадратних метрів зруйнованого житла, промислових об’єктів – це треба буде відновлювати. Великі інфраструктурні – мости, дороги – все буде потребувати такої масивної людської сили і виробничих потужностей", – розповів Мазепа.

"IТ-шний наш сектор, до речі, який також втратив. У березні ми дивилися статистику по відношенню до лютого – IТ-шний сектор втратив 40% з початку війни. Але він, на щастя, на рівні все ще 2021 року і він більш-менш залишається таким робочим сектором", – додав інвестиційний банкір.

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