Військовий через суд звільнився зі служби за сімейними обставинами: як йому це вдалося

Військова частина відмовилась звільнити лейтенанта за сімейними обставинами, але він не погодився з рішенням та звернувся до суду.

Львівський окружний адміністративний суд постановив звільнити лейтенанта зі служби за сімейними обставинами після того, як військова частина відмовилася відпускати бійця доглядати його хвору бабусю.

Про це свідчить рішення у судовій справі № 380/5247/24, пише SUD.UA.

Як зазначено у рішенні, до суду звернувся старший лейтенант, бабуся якого, відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії, потребує постійного стороннього догляду. Через це позивач у лютому 2024 року хотів звільнитися з військової служби, але отримав відмову у своїй частині.

Що сказали у військовій частині

"Необхідність здійснення постійного догляду за особою повинна бути підтверджена лише відповідним висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), а відтак висновок лікарсько-консультативної комісії закладу (ЛКК) охорони здоров’я не підтверджує вказаної обставини", — заявив командир.

Старший лейтенант не погодився із відмовою та звернувся до суду. Він наголосив, що у бабусі немає родичів, які б могли постійно її доглядати, адже його матір 20 років тому поїхала за кордон, до Італії, та постійно там перебуває.

Що постановив суд

Позивач зауважив, що командир військової частини неправильно тлумачить норму статті абзацу 7 підпункту "г" п. 2 ч. 4 статті 26 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", через що ухвалив неправомірне рішення про відмову у звільненні з військової служби.

Суд підтвердив, що "необхідність постійного стороннього догляду за хворою бабусею може підтверджуватися відповідним медичним висновком ЛКК" і повністю задовольнив позов військового та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.

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