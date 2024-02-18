Військовий експерт розповів, навіщо РФ накопичує сили на півдні та що планує робити після боїв за Авдіївку 

Навіщо Росії накопичує сили на півдні та що планує робити після окупації Авдіївки розповів військовий експерт Сергій Кузан під час національного телемарафону.

"Ресурсів стає менше і, до речі, Авдіївська операція досить таки виснажила ресурси окупаційних сил. Вони розраховували, що візьмуть Авдіївку іще до Нового року, до листопада, якщо бути точним. Зараз вони побачили, що на взяття Авдіївки (це само по собі невеличке місто, там може понад 10 тисяч населення було) вони витратили вже понад 100 тисяч своїх бійців. Очевидно, що такими темпами не можна просунутися на хоч якусь значущу глибину. Отже, вони укрупнюють свої угрупування військ (мова йде про угруповання РФ "Днепр" та "Восток", – ред.)... На півдні вони чудово розуміють, що всі їхні плани скинути в Дніпро Кринки, зрізати Роботинський виступ зазнають невдачі. Тому вони змушені накопичувати значно більші резерви задля значно менших цілей", - пояснив експерт.

Нагадаємо, у Росії намагаються максимально приховати втрати РФ під Авдіївкою. Кремлівські пропагандисти отримали завдання якомога сильніше зачистити інформаційний простір від реальних даних.

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