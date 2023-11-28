Військовий експерт назвав типи озброєння, що допоможуть змінити перебіг війни

Зброї потрібно багато, щоб застосовувати її регулярно.

Є конкретні зразки озброєння, які можуть переламати перебіг російсько-української війни. Йдеться про авіацію, зокрема винищувачі F-16, далекобійні ракети, важкі бомби, РЕБ тощо.

Про це розповів військовий експерт Петро Черник, пише 24 Канал.

"Якщо оце все застосовувати постійно, регулярно, невтомно хоча б місяць, то не проблема зламати хід війни", – констатував Черник.

Що саме потрібно

Військовий експерт відзначив високоточну крилату ракету класу "повітря – земля" AGM-158 JASSM, яка в найкращій комплектації завдає ударів на відстань понад 900 кілометрів. Ця зброя дозволить "вибивати" все навколо Криму – з баржами й великими десантними кораблями, які можуть туди щось довозити, не говорячи вже про міст через Керченську протоку.

"За допомогою великих ракетних залпів не становить абсолютно жодної проблеми його (Кримський міст – ред.) упідводнити", – відзначив експерт.

Також нашим військовим для досягнення результату потрібно більше ракет ATACMS.

ЗСУ ефективно застосовують касетні боєприпаси на полі бою, акцентує Черник, дотримуючись принципів. Однак потрібні ще й касетні бомби. Мова йде про CBU-100, яка має 247 бойових компонентів у комплектації Mk 118.

"Засіваються кількома бомбами такі площі, що гине все, що може загинути, з технікою включно", – зазначив Черник.

Нагадаємо, США ведуть перемовини з Грецією про купівлю снарядів для України.

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