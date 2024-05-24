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Військовий експерт оцінив можливості РФ завдавати масованих ракетних ударів по Україні

Військовий експерт оцінив можливості РФ завдавати масованих ракетних ударів по Україні

Ракетний удар / Фото: ТСН.ua

За наявною інформацією, на місяць країна-агресор виробляє 121 крилату ракету.

Можливість РФ завдавати масованих ракетних ударів по Україні і не збільшилася, і не зменшилася. Зараз росіяни потужно атакують раз на 2-3 місяці, але різним озброєнням.

Про це в ефірі "1+1" сказав військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Як пояснив експерт, росіяни можуть розподіляти озброєння. Так, вони завдають масштабних ударів раз на 2-3 місяці. Окупанти роблять це таким чином, щоби можна було завдати 2-3 удари не дуже масштабні, але все ж із застосуванням різних видів озброєнь.

"За кількістю ракет – вона (можливість РФ завдавати ударів – ред.) не збільшилася, але, на жаль, і не зменшилася. Тобто можливості для виробництва, на жаль, у ворога ще зберігаються. Ось такої кількості (12 ракети – ред.)", – підсумував військовий експерт.

Раніше військовий експерт Олег Жданов припустив, коли Росія може завдати масованого ракетного удару.

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