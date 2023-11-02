Військовий експерт оцінив ситуацію на Авдіївському напрямку: "Складнішого наступу немає"

Ситуація на Авдіївському напрямку складна, але контрольована. Росіяни не відмовляються від постійних атак й спроб оточити місто.

Таку думку висловив військовий експерт Павло Нарожний, повідомляє 24 Канал.

Серйозних успіхів ворог не має

Як наголосив експерт, Авдіївка тримається вже 9 років поспіль. Безумовно, місто майже повністю зруйноване, і людей там дуже мало.

"Але головне, що навколо міста побудований цей укріпрайон, пробити його дуже складно", – зауважив військовий експерт.

Для атак на місто загарбники застосовують, зокрема, авіацію та важку вогнеметну систему "Солнцепек". Головна загроза полягає в тому, стверджує Нарожний, що росіяни б'ють з флангів. Однак там розташована відкрита територія, ворожі колони йдуть у наступ чистим полем.

"Складнішого наступу нема. Так, вони тиснуть, але поки це не має вигляду переможного наступу та серйозних успіхів,

– резюмував військовий експерт Павло Нарожний.

Нагадаємо, військовий оглядач Юрій Бутусов вважає, що бої за місто Авдіївку на Донеччині в тактичному плані відрізняються від оборони тимчасово втрачених українських міст Сєвєродонецька, Лисичанська, Соледара та Бахмута. Він припускає, що тут може виникнути "пастка для росіян".

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