Військовий експерт пояснив, чому потрібно завдавати ударів по території РФ саме американською зброєю

Затягування рішення західних партнерів щодо використання Україною їхньої зброї по території РФ може призвести до утворення ще одного плацдарму, а, можливо, і кількох.

Для завдання ударів по території РФ потрібна американська зброя. За допомогою ATACMS нам треба знищувати угруповання противника, котре сконцентровано за 90 км від кордону.

Про це сказав Петро Черник, військовий експерт, полковник ЗСУ в ефірі "Еспресо".

Як пояснив експерт, шведи дозволили застосовувати їхню зброю, але йдеться про артилерію, FH77 Archer. Це блискуча, чудова артилерійська установка, яка до хвилини розгортається, за 10 секунд робить три постріли й поїхали далі.

"Але це три постріли, навіть якщо працює дивізіон, то це колона на марші. То вже тоді та колона, яка підходить до кордону, – дуже добре, але не те, що треба", – зауважив полковник ЗСУ

Черник наголошує: треба знищувати те угруповання противника, котре сконцентровано за 90 км від кордону. Крім того, воно нарощується, і це небезпечно.

"А на це відповідь дає тільки ATACMS. Ворог не дурить і не сидить у наметових містечках, а розосередився по лісосмугах і лісах. Ми розуміємо, що безпілотниками у лісах ми не повоюємо", – каже Черник.

За його словами, потрібні касетні боєприпаси. М39 – один з різновидів ATACMS, який має у своїй комплектації в межах 950 субелементів М74, тобто це така собі невеличка мандаринка, що начинена вибуховими речовинами у металевому кожусі.

"На висоті 30-40 м над ціллю розпадається у діаметрі до 500 м і утворює пелену осколків зі швидкістю 1000 м/с. І висікає все, що тільки може, і дерево, і живу людину у тому числі", – акцентував полковник запасу ЗСУ.

Коли такими ракетами на тих відстанях ми почнемо засипати скупчення ворожих військ, запевняє він, тоді до кордону не буде кому дійти.

Раніше йшлося про те що удари українських безпілотників по радіолокаційних станціях на території РФ є ознакою того, що Сили оборони готуються збільшувати ракетні обстріли Росії.

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