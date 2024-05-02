Військовий експерт пояснив тактику росіян біля Часового Яру

Окупанти активно застосовують "банзай-штурми" поблизу Часового Яру. Ворог навіть заходить на вулиці, які розташовані на сході мікрорайону "Канал", але щоразу отримує ляпас від українських операторів бойових машин та FPV-дронів. Так, росіяни змушені відступати, втрачаючи як техніку, так і особовий склад.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт Владислав Селезньов.

Що таке "банзай-штурми"

За словами експерта, "банзай штурм" – це завантаження на техніку максимальної кількості особового складу. Такий підхід дозволяє долати короткі дистанції на максимальній швидкості, намагаючись уникнути українських дронів, мін чи артилерії. Селезньов припускає, що РФ, найімовірніше, невдовзі змінить свою тактику на цьому напрямку.

"В найближчій перспективі навіть у прямих штурмах, у спробах ворога обійти з флангів. Адже напряму ворог нічого не може зробити, а от обходячи з флангів, особливо з півдня, там є певні загрозливі тенденції", – зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, бойові дії фактично вже тривають на кордоні міста Часів Яр на Донеччині. В місті залишаються майже 700 людей.

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