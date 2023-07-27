Військовий експерт пояснив, як і коли краще завдавати третього удару по Кримському мосту

Завдати удару оптимально по плавучих кранах, які підійдуть для ремонту моста.

Якщо Україна завдасть потужного третього удару по мосту через Керченську протоку, то це надовго виведе його з експлуатації.

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Таку думку в етері "24 каналу" висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Він заявив, що завдати удару оптимально по плавучих кранах, які підійдуть для ремонту моста, оскільки це кораблі, в них буде легше влучити, а пальне в кораблях уже саме спалить міст разом із залізничною частиною.

"Удару можна завдавати тоді, коли, знову ж таки, проходитиме поїзд, тобто ще й потяг перехопити з паливом або боєприпасами. Тоді цей міст щонайменше на пів року вийде з ладу і можна буде деокупувати Крим набагато простіше", - сказав Світан.

Експерт заявив, що й самі по собі кораблі є хорошою ціллю для атаки, проти яких можна використати ракети "Гарпун", "Нептун", Storm Shadow та SCALP.

"Особливо ці ракети з головками самонаведення на останньому етапі траєкторії можуть перемикатися, і на них взагалі неможливо впливати за допомогою систем радіоелектронної боротьби", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Служби безпеки України Василь Малюк вперше визнав, що за підривом на Кримському мосту стоїть його спецслужба.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Олег Жданов заявив, що підрив Кримського моста – найважливіше завдання для ЗСУ.

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