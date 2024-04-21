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Військовий експерт пояснив, за яких умов можливий контрнаступ ЗСУ

Військовий експерт пояснив, за яких умов можливий контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ / Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Нам потрібно відбити атаки окупантів, продовжувати глибокі удари по території РФ і зменшувати їхні спроможності там.

Цього року на локальні і тактичні наступи у ЗСУ має вистачити засобів. Що ж до великих - треба концентрувати більше сил.

Про це сказав військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

"Потрібні і люди, і засоби", – наголосив він.

На війну впливають кілька факторів

За словами Мусієнка, найважливішим фактором є ситуація на полі бою. Але ще є внутрішня ситуація у РФ, удари по тилах. І дестабілізація у ворога має неабияке значення.

"Якщо нам вдасться об'єднати компонент  відбити атаки ворога, продовжувати глибокі удари по території РФ і зменшувати їхні спроможності там. Відкривати простір для ще більших атак і дестабілізувати РФ з середини  тоді це буде створювати і відповідне тло для переходу у контратаки. Але, для великого контрнаступу потрібні сили і концентрація удару", – пояснює Мусієнко.

На думку експерта, ЗСУ продовжать завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) продовжиться. І ми можемо пояснити міжнародним партнерам, чому це необхідно. При цьому, визнає Мусієнко, з часом Росія знайде засоби ППО для прикриття НПЗ.

"А яким чином вони їх прикриють? Знімуть звідкись. Тоді полетить по інших об'єктах. Тому що у Росії дуже багато різних об'єктів, на усе не вистачає ППО. І тому вони вимушені обирати", – зазначив Мусієнко.

Так, у разі прикриття НПЗ держава-агресорка відкриє інші військові об'єкти, як от склади або аеродроми.

Раніше Мусієнко сказав, які наслідки має знищення російських радарів.

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