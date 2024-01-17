Військовий експерт припустив, які цілі можуть вразити французькі ракети SCALP

Від ударів росіяни вже не оговтаються.

Франція передасть Україні 40 ракет SCALP. Такої кількості вистачить для удару по 10 – 15 ворожих цілях.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Куди можуть вдарити ракети SCALP

Як наголосив Світан, у середньому на один об'єкт витрачається 2 – 4 ракети, проте все залежить від розміру цілі та складності проходження. SCALP може дістати до Керченського мосту й, ба більше, взяти його під оперативний контроль. Також 40 ракет можуть поцілити по 20 російських кораблях – по 2 ракети на кожен.

"Це виведе з ладу практично третину Чорноморського флоту, який залишився в Росії. Росіяни більше не оговтаються від цього удару на морі. Головне знайти певні механізми пуску ракет такого рівня", – наголосив Світан.

Раніше лідер Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція "продовжуватиме допомагати Україні утримувати лінію фронту та захищати небо".

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