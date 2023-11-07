Військовий експерт припустив, яким буде найгірший сценарій щодо Авдіївки 

Росіяни продовжують зосереджувати свою увагу на Авдіївці. Може скластися ситуація, в якій ЗСУ доведеться відходити.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

У нас буде два варіанти

Як відзначив експерт, зараз росіяни готують третю хвилю, підтягуючи війська. Між північним та південним флангами навколо Авдіївки – близько 10 кілометрів. Вони хочуть замкнути це кільце для того, щоб потім можна було видавити наші війська з коксохімічного заводу і з панівної висоти цього терикону.

"Ми це теж знаємо. Поки ті сили, які вони там зосереджують – є сподівання, що ми зможемо тими силами і засобами, що в нас є, дати відсіч. Якщо вони дійсно ще більш підсилять, тобто зберуть якусь шалену кількість людей та техніки, то в нас буде 2 варіанти. Або додавати резерви для того, щоб утримати це місто, або відходити", – каже Гетьман.

Навіть, якщо доведеться відійти, запевняє він, то суттєвих стратегічних змін на Східному фронті (від Куп'янська до Вугледару) не відбудеться. Звісно, це буде неприємно з тактичної точки зору, але про якийсь прорив чи разючий негатив для наших Збройних сил не йдеться.

"Це найгірший сценарій, сподіваюся, що він не станеться. Але Авдіївка вже виконала свою військову функцію – так само як колись це виконав Бахмут. Там знищена велика кількість російської живої сили та техніки. Ми знекровлюємо по трошечки його армію, тримаючи на тій ділянці фронту оборону", – резюмував майор запасу ЗСУ.

Нагадаємо, російські війська намагаються взяти Авдіївський коксохімічний завод, вони постійно його штурмують.

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