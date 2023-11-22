Військовий експерт припустив, якими є наміри ворога на Харківщині

Армія РФ намагатиметься перекрити логістику ЗСУ та вийти на Куп'янськ-Вузловий. Мета росіян – форсування річки Оскіл.

Про це повідомив майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі телеканалу "Еспресо".

Які мета і перспективи ворога

За словами експерта, Росія провела ротацію угрупування, яке перебуває на Лимано-Куп'янському напрямку. Туди окупанти залучають резервну 25 армію, яку не можна вважати повноцінною, тому що вона укомплектована не більше ніж на 60%. На цьому напрямку, підкреслює Гетьман, було:

понад 130 тис. російських військовослужбовців;

понад 800 одиниць ствольної артилерії;

близько 500 ракетних систем залпового вогню;

1000 танків;

1000 БТР та БМП.

Зважаючи на усе вищеперелічене можна зробити висновок, що це було справді потужне угруповання.

"Вони (російські війська – ред.) намагалися робити танкові удари навесні та влітку, але їм це не дуже вдавалося. Окупанти виснажилися, зробили перегрупування і будуть пробувати атакувати, щоб вийти щонайменше на Куп'янськ-Вузловий", – зазначив він.

Російські загарбники мають намір вийти на річку Оскіл, аби потім намагатися її форсувати, дістатися західного берега й продовжувати далі наступальні дії. Втім, українські бійці переконані: досягти поставленого завдання окупантам не вдасться. Річ у тім, що навіть у випадку потенційного відходу ЗСУ зможуть відійти за річку Оскіл.

"З правого берега ЗСУ побудували дуже потужні фортифікаційні споруди, там вогневі артилерійські позиції. Тому підійти росіянам буде дуже важко. Це у випадку, якщо доведеться відійти за річку на декілька км. Поки що цього робити не потрібно", – резюмував Олексій Гетьман.

Нагадаємо, в ISW оцінили, як мороз та сніг на фронті вплинуть на активні бойові дії.

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