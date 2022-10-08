Військовий експерт про вибух на Кримському мосту: "Це не ми. Це головотяпство!" 

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що до вибуху на Кримському мосту могла призвести недбалість російських військових.

Про це пише УНІАН.

"В'їзд на Кримський міст ретельно контролюється. Там розміщені стаціонарні інспекційно-оглядові радіотехнічні комплекси СТ-6035 Управління відомчої охорони Мінтрансу РФ, які перевіряють машини на наявність вибухових речовин. Те, що ми бачили підрив вантажівки, а не ракети, вже більш ніж очевидно", – сказав експерт.

"Тобто, вантажівка цілком могла перевозити якісь вибухові матеріали, можливо, навіть боєприпаси разом з детонаторами (що заборонено з техніки безпеки – ред.) і вони детонували. Вантажівка, заповнена вибухівкою у такій кількості, могла потрапити на Кримський міст тільки після проходження поста, отже, це була вантажівка російських силовиків, і провезення здійснювалося з їхнього відома. Загалом... Це не ми. Це головотяпство!" – додав Коваленко.

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо про вибух на Кримському мосту, який спричинив масштабну пожежу. Російська влада заявила, що спалахнули сім цистерн із паливом із залізничного складу, крім того, обрушилася частина дорожнього полотна.

Після вибуху на Кримському мосту окупанти вирішили не продавати мешканцям товарів першої необхідності більше трьох кілограмів в одні руки, щоб "уникнути штучного ажіотажу".

Однак в окупаційній адміністрації Криму запевняють, що запасів товарів першої необхідності на півострові вистачить терміном до 55 діб, а причин для підвищеного попиту нібито немає.

Тим часом "Российские железные дороги" (РЖД) оголосили про зупинення залізничного сполучення між тимчасово окупованим Кримом і Росією — всі потяги на півострів скасовано, також припинено продаж квитків на цей напрямок.

А російські ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляють, що на автозаправках у Криму утворилися великі черги. Російська влада вже розпочала роботу з підвезення палива на півострів і запевняє, що Крим "повністю забезпечений" бензином і дизельним паливом, а запасів вистачить щонайменше на 15 днів.

Наразі Кримський міст використовується, зокрема, для постачання російської армії на півдні України.Він є важливим шляхом постачання російського угрупування військ. Про необхідність його знищення кілька разів говорили українське військове командування. Проте Україна визнавала, що не має зброї, якою могла б знищити міст.

Кримський міст треба знешкодити, щоб перервати постачання зброї з Росії до Криму - Олег Жданов

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