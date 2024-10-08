Військовий експерт розповів про важку ситуацію під Кураховим: деталі

Обвалу фронту після виходу Сил оборони з Вугледара Донецької області немає. Бійці можуть відійти ближче до Курахового, якщо окупанти продовжать зберігати тиск.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК.Україна.

"Обвал фронту немає і, я думаю, не буде. Єдине, що треба розуміти, якщо ворог зможе зберегти такий тиск, нам доведеться відходити ближче до Курахового, щоб з нових ділянок тримати оборону і намагатися зупинити РФ. Курахове стане потужним захисним редутом", – висловився військовий експерт.

За його словами, ситуація на напрямку наразі перебуває під контролем. Він наголосив: зараз не можна сказати, що після захоплення Вугледара росіяни здобули стратегічну перспективу, щоб розвинути стрімкий темп наступальної операції.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили, що армія РФ просунулася на Донеччині та захопила ще два населені пункти – Желанне Перше і Стельмахівку.

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