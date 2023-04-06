Військовий і дипломатичний: Данілов пояснив, від чого залежатиме метод деокупації Криму

Деокупація Криму може відбуватися і військовим, і дипломатичним шляхом. Під час вибору шляху Україна керуватиметься поведінкою Росії.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Укрінформу".

"Зараз є розуміння, що цей шлях (звільння Криму - ред.) може бути як військовим, так і дипломатичним. Все залежить від поведінки країни-терориста, яка захопила частину української території", - зауважив Данілов.

За його словами, Україна надає перевагу дипломатичному варіанту, оскільки так можна буде уникнути жертв і трагедій.

"Якщо не працює дипломатичний шлях, якщо країна-терорист не хоче добровільно залишати Україну, ми маємо право розробляти своє бачення подальшого способу звільнення своєї території", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що Україна готова обговорити майбутнє Криму, коли наша держава досягне меж окупованого РФ півострова. Проте орієнтуватися передусім потрібно на рішення президента Володимира Зеленського. Саме він вирішить, чи треба йти на переговори з Росією щодо деокупації Криму.

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