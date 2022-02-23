Військовий комісар відповів, чи можуть призваних резервістів відправити на фронт

Військовий комісар відповів, чи можуть призваних резервістів відправити на фронт

Резервісти мають прибути до своїх військових частин.

Призвані до військових частин резервісти можуть бути відправлені на фронт, де будуть виконувати бойові завдання задля захисту України від країни-агресорки. Водночас, потреби у загальній мобілізації немає.

Про це розповів військовий комісар Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Максимів під час брифінгу.

За його словами, резервісти прибувають до своїх військові частини, які отримують бойові завдання на тому чи іншому напрямку. Відповідно, якщо буде передбачене виконання цього завдання, вони братимуть участь в її виконанні.

"Вони прибувають до своїх частин, які отримують відповідні завдання. Якщо буде передбачено виконання військовою частиною завдань бойових на тому чи іншому напрямку, вони звичайно будуть брати участь", - сказав Максимів.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський сказав, що в Україні поки нема потреби оголошувати мобілізацію.

Як повідомлялося, 23 лютого в Україні стартував призов резервістів на військову службу в особливий період за наказом президента Володимира Зеленського.

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