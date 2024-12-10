Військовий вигадав хитру схему, як демобілізуватись зі служби: все закінчилось несподівано

У Київській області до іспитового терміну засудили колишнього військового, який купив довідку МСЕК, щоб отримати можливість демобілізуватись із Національної гвардії.

Про це йдеться у вироку Васильківського міськрайонного суду Київської області.

За даними суду, військовий Нацгвардії у серпні 2023 року купив фальшиву довідку МСЕК про те, що у його батька є 1 група інвалідності та подав керівнику військової частини відповідний рапорт. Таким чином він демобілізуватись зі служби згідно підпункту "Г" пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України "Про військовий обов`язок та військову службу" у зв`язку з необхідністю здійснювати постійний догляд за батьком, яка є особою з інвалідністю I групи. Крім того він незаконно отримав 36 664,95 грн виплат через звільнення з військової служби.

Таким чином військовий "ухилився від несення обов`язків військової служби шляхом підроблення документів та обману, в умовах воєнного стану".

Йому інкримінували такі порушення: ч. 5 ст. 27 ч. 1 с. 358 КК України, як пособництво в підробленні іншого офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає право або звільняє від обов`язків, з метою його придбання та використання; за ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа; за ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві); за ч. 4 ст. 409 КК України, як ухилення від несення обов`язків військової служби шляхом підроблення документів та обману, вчиненого в умовах воєнного стану.

Під час слідства чоловік провину визнав та уклав угоду з прокурором. Ексвійськового визнали винним та засудили до 5 років позбавлення волі, замінивши покарання на 2 роки іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, мобілізований з Харкова втік з військової частини і рік ховався від служби.

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