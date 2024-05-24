Військовий квиток нового зразка: який вигляд матиме, що відомо про документ

Відповідно до змін, військовий квиток буде виданий навіть тим, кого раніше було визнано непридатним до служби, чи хто досягнув граничного віку перебування в запасі.

Український уряд затвердив нову форму військово-облікового документа (військового квитка). Оформлені до цього рішення військові квитки вважатимуться дійсними до видавання документа нового зразка.

Що відомо про військовий квиток нового зразка – читайте на ТСН.ua.

Кабінет міністрів України своєю постановою № 559 від 16 травня 2024 року затвердив нову форму військово-облікового документа. Водночас військові квитки, оформлені до 16 травня, будуть дійсними на всій території держави до моменту видавання документа нового зразка.

Урядова постанова набула чинності одночасно із законом про мобілізацію, а саме 18 травня.

Згідно з останніми змінами, військовий квиток буде виданий навіть тим, кого раніше було визнано непридатним до військової служби, або ж хто досягнув граничного віку перебування в запасі.

У громадян, які виключені з військового обліку, військовий квиток не вилучають, натомість вносять до нього дані про виключення із військового обліку.

Військовий квиток нового зразка оформлюється та видається:

у паперовій формі – на бланку, форма якого затверджується постановою Кабміну № 559.

в електронній формі – за допомогою Електронного кабінету військовозобов’язаного, Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері нацбезпеки і оборони та порталу "Дія", зокрема з використанням мобільного застосунку (у разі технічної реалізації. Поки що її немає).

Зауважимо, що особи може мати на бланку лише один військово-обліковий документ.

Інформація, вказана у військово-обліковому документі громадянина України, який перебуває або був виключений з військового обліку, повинна відповідати даним із Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

"У разі, коли відомості, зазначені у графах 1–5, 13 та 14 військово-облікового документа на бланку, не відповідають відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, він вважається недійсним", – вказано в постанові уряду.

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Новий паперовий бланк військового квитка

Постанова Кабміну передбачає, що бланк військово-облікового документа у паперовій формі повинні самі виготовляти районні (міські) ТЦК та СП або їхні відділи (відповідні органи СБУ, підрозділи розвідувальних органів).

Номер військово-облікового документа на бланку і дата його видавання вносяться до Єдиного держреєстру призовників у день видачі.

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Військово-обліковий документ на бланку видається (замінюється) за письмовою заявою військовозобов’язаного. Зробити це має районний (міський) ТЦК або його відділ за місцем перебування громадянина на військовому обліку або за місцем виключення з військового обліку у випадках:

у разі взяття громадянина на військовий облік як призовника, військовозобов’язаного або резервіста;

якщо призовник, який перебував на військовому обліку до набуття чинності постановою Кабміну № 559, не оодержував посвідчення призовника, а військовозобов’язаний та резервіст не одержував військового квитка осіб рядового, сержантського і старшинського складу, військового квитка офіцера запасу або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного;

у разі зміни категорії щодо військового обов’язку;

у разі відсутності місця для внесення змін;

у разі невідповідності даним, що містяться у Єдиному держреєстрі призовників, зазначеним у пункті 3 цього Порядку;

у разі втрати (зіпсування);

у разі виявлення бажання змінити військово-обліковий документ, який був виданий до набуття чинності постановою Кабміну № 559.

Які дані мають бути у військовому квитку нового зразка

дата народження, прізвище, ім’я та по батькові;

реєстраційний номер картки платників податків;

військове звання та військово-облікова спеціальність;

результати проходження ВЛК;

інформація про відстрочку від мобілізації.

Нова форма військового квитка / Фото: Постанова Кабміну № 559 від 16 травня 2024 року

Нова форма військового квитка / Фото: Постанова Кабміну № 559 від 16 травня 2024 року

Нова форма військового квитка / Фото: Постанова Кабміну № 559 від 16 травня 2024 року

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загрожує чоловікові, в якого немає з собою військового квитка.

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