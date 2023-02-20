Військовий літак США кружляє на кордоні України та Польщі через візит Байдена до Києва - ЗМІ

Іноземний журналіст повідомив про літак Військово-повітряних сил США на українсько-польському кордоні.

Сьогодні, 20 лютого, на тлі прибуття до Києва президента США Джо Байдена на кордоні України та Польщі кружляє американський військовий літак.

Про це повідомив журналіст TaiwanPlus Рік Глоерт.

"Літак ВПС США завис над польсько-українським кордоном на тлі чуток про перебування в Києві президента Джо Байдена", - написав він у Twitter.

US Air Force plane hovering over Poland-Ukraine border amid rumours president Joe Biden is in capital Kyiv. pic.twitter.com/tSXSTzxkhS — Rik Glauert (@RikGlauert) February 20, 2023

Візит Байдена до Києва

Як повідомляв ТСН.ua, президент США Джо Байден у понеділок, 20 лютого, прибув до Києва з неоголошеним візитом.

Вранці центральну частину української столиці було перекрито для руху транспорту. У Мережі публікували кадри із рухом невідомого кортежу.

Після приїзду Байдена в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу у всіх областях. З двох аеродромів у Білорусі злетіли російські винищувачі.

За даними американського видання Politico, помічники Байдена напередодні досліджували, чи може президент США таємно приїхати до України. Зокрема, вони намагалися з'ясувати, чи є способи безпечно перетнути кордон.

Згодом з'явилися кадри президента США Джо Байдена у Києві, який крокує на Михайлівській площі. Журналісти повідомляють, що Байден вшанував загиблих захисників України.

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