Військовий мобільний госпіталь, який рятує життя бійців на сході, отримав гуманітарний вантаж

Військовий мобільний госпіталь, який рятує життя бійців на сході, отримав гуманітарний вантаж

Військовий мобільний госпіталь, який надає допомогу військовослужбовцям на Східному напрямку, отримав гуманітарний вантаж.

Вантаж складався з ліків, дезінфекційних розчинів, перев’язувальних матеріалів, медичних розхідників, засобів для тимчасової зупинки кровотечі, харчових продуктів, спальних мішків та карематів.

Про це повідомив командувач Сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Ця допомога надасть можливість медичному персоналу підтримувати високу ефективність лікування, а також забезпечити у військовому госпіталі комфортне перебування захисників, які отримали поранення внаслідок російської агресії", – наголосив генерал-лейтенант.

За його словами, сьогодні дуже важливо надавати підтримку військовим медикам у їхній благородній справі порятунку людських життів.

"Цей мобільний госпіталь призначений для надання пацієнтам першої лікарської та кваліфікованої медичної допомоги, а також стабілізації, тимчасової госпіталізації нетранспортабельних хворих, їх лікування та підготовку до евакуації в лікувальні заклади вищого рівня", – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

До слова, це не перший випадок надання допомоги військовому медичному закладу. До нього неодноразово надходили сучасне медичне обладнання, медичні меблі, медикалізовані ліжка, спеціалізовані матраци, одяг для медичного персоналу, засоби гігієни тощо.

За словами Наєва, вже найближчим часом гуманітарний вантаж медичного призначення надійде до медичних закладів, що розташовані на запорізькому напрямку.

Нагадаємо, українські військові передали понад вісім тонн гуманітарної допомоги дітям та їхнім внутрішньо переміщеним родинам у Дніпропетровській області. Це – продукти, іграшки, підгузники, засоби гігієни, а також корм для домашніх улюбленців.

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