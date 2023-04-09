Військовий на Херсонщині розстріляв двох побратимів та намагався їх спалити: подробиці трагедії

У Херсонській області військовий розстріляв двох побратимів та намагався спалити їхні тіла. 29-річний чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Про це 9 квітня повідомляє Центральний районний суд міста Миколаєва.

За даними слідства, трагедія сталась у ніч проти 6 квітня в одному із населених пунктів Херсонщини. 29-річний воїн був на службі під наркотиками. Вночі він розстріляв двох інших військових. Щоб приховати свій злочин, підозрюваний підпалив будинок, в якому сталось подвійне вбивство.

На суді підозрюваний заявив, що нічого не пам'ятає про події тієї ночі. Прокурор просив суддю відправити 29-річного військового під варту без можливості внесення застави. Суд задовольнив це рішення.

Підозрюваному інкримінують п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.194 КК України.

Нагадаємо, схожий інцидент трапився 16 січня 2023 року під час чергування на одному з військових об’єктів. Молодший сержант у стані алкогольного сп’яніння увійшов до приміщення бліндажа, де ночували військовослужбовці. Із ручного кулемета він випустив майже з десяток набоїв у одного солдата та ще декілька – у іншого. 26-річний військовий та його 48-річний батько загинули на місці події.

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