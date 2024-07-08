"Військовий не витримав": що кажуть свідки та поліція про вибух гранати у Луцьку - деталі

Свідки події розповідають, що конфлікт виник через те, що дві машини, одна із яких належала військовим, не поділили дорогу.

У неділю, 7 липня, у Луцьку на Ковельській невідомі кинули гранату у людей. За словами очевидців, вибуховий пристрій кинули військові під час конфлікту, однак у поліції цього не спростували і не підтвердили.

У ГУНП Волинської області розповіли, що повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців близько 20.50 години.

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"Внаслідок цього є постраждалі, їх точна кількість встановлюється. Чоловіка, ймовірно, причетного до інциденту, поліцейські вже затримали. Всі деталі - згодом. На місці працюють поліцейські та медики. Зокрема, задіяно два наряди слідчо-оперативної групи, три наряди патрульної поліції, рота поліції особливого призначення, управління вибухотехнічної служби, криміналісти", - зазначили поліцейські.

Щодо кваліфікації правопорушення, то інформація буде надана згодом.

Відео із затриманням винуватця не підтвердилось. У поліції уточнили, що особи, яких на відео ведуть у кайданках, перешкоджали роботі правоохоронцям.

"Особи, яких на відео ведуть в кайданках і які поширили окремі телеграм-канали, безпосередньо на місці порушували громадський порядок і заважали роботі, до інциденту з вибухом вони відношення не мають - інформація патрульної поліції", - додали у ГУНП області.

Суспільне Луцьк пише, що, за словами свідків, вибуху передував конфлікт. Очевидець Володимир розповів, що на момент вибуху сидів у своїй машині та чекав зеленого сигналу світлофора. Він додав, що із місця події госпіталізували трьох постраждалих - двох жінок і чоловіка.

"Була суперечка між бусом і ним. Посперечалися, і той кинув гранату", - каже чоловік.

Інший свідок, лучанин Віталій розповів, що конфлікт виник через те, що дві машини, одна із яких належала військовим, не поділили дорогу.

"Говорять, що їхали і не поділили дорогу, тут (на Ковельській — ред.) стали на світлофорі виясняти ситуацію. Водій білого буса, кажуть, телефона побив військовому. І військовий не витримав, кинув гранату. Це свідки розказували, які все бачили", - сказав Віталій.

Нагадаємо, напередодні ввечері у Луцьку кинули гранату в людей. Вона здетонувала. Є потерпілі.

Невідомі кинули гранату в людей у Луцьку

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