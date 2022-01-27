Солдат нестиме найсуворішу відповідальність за вбивство у Дніпрі  - Монастирський 

Відкрито кримінальну справу за статтею "умисне вбивство”.

У Дніпрі солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. У результаті п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро — поранені. За кілька годин нападника затримали.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що "Артем Рябчук нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом".

"За моїм наказом буде створена комісія по вивченню обставин, які могли призвести до таких дій 21-річного військовослужбовця, якого призвали для того, щоб навчити як боронити країну і дбати про безпеку, а не для того, щоб він розстрілював своїх колег. Також будуть вивчатися обставини проходження Артемом Рябчуком військово-медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї", - написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, відкрито кримінальну справу за статтею "умисне вбивство".

"Причини та мотиви особи, яка вчинила злочин, встановлюються. Державне бюро розслідувань також детально вивчає порядок організації служби та охорони стратегічного об’єкту відповідальними посадовими особам", — додали у відомстві.

Розстріл солдатів у Дніпрі: загинули п`ятеро людей, ще стільки ж зазнали поранень

Нагадаємо, напад стався 27 січня о 3:40 ранку на території Південного машинобудівного заводу. До поліції надійшло повідомлення про те, що військовослужбовець Національної гвардії відкрив вогонь з автоматичної зброї. Нападник втік з місця злочину. Правоохоронці встановили, що обстріл вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. П'ятеро людей загинули, ще п'ятьох шпиталізували.

За декілька годин зловмисника затримали зі зброєю у Підгорному.

Читайте також: