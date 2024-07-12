Військовий облік для 17-річних хлопців: у Міноборони пояснили, чи загрожують їм штрафи

Взяття на військовий облік юнаків-призовників в Україні — щорічна процедура, яка не пов'язана з мобілізаційними заходами під час війни. Однак хлопцям, які з певних причин не стали на військовий облік призовників, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Про це повідомив Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони.

"Людині треба прийти до ТЦК з документами, свідоцтво про народження має бути, ідентифікаційний код, паспорт, і, якщо вона проходила якісь вишколи і навчалася в якихось секціях, які так чи інакше мають відношення до військової справи, якісь сертифікати, грамоти принести", - сказав він.

Лазуткін також не виключив, що запроваджуватимуть штрафи для 17-річних хлопців, які не виконали вимоги.

"Наразі ці штрафи збільшено, тому відкидати того, що штраф може бути, ми не можемо. Є норма закону, наразі суми штрафів від 17 тисяч гривень, доволі суттєві", - додав він.

Нагадаємо:

17-річних хлопців які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщатимуть за місцем реєстрації за допомогою повісток для прибуття до ТЦК та постановки на військовий облік.

Відповідно до постанови Кабміну №563, чоловіки, які перебувають за кордоном, підлягають військовому обліку на тих же засадах, що і чоловіки в Україні. Тому українці за кордоном зобов'язані приїхати до України та особисто стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування протягом 30 днів від дня набрання чинності постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №563, тобто до 16 червня.

Раніше передбачалось, що знятися з військового обліку призовникам, військовозобов’язаним та резервістам, які виїжджають за кордон, можна було після особистого прибуття до відповідного ТЦК з документами, що підтверджують виїзд за кордон. У зв’язку із внесенням змін до ст.37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", наразі відсутня норма для призовників, військовозобов’язаних і резервістів щодо зняття їх з військового обліку у ТЦК для виїзду за кордон.

Раніше повідомлялося, як можуть покарати 17-річних юнаків за ігнорування вимоги стати на облік до ТЦК. Також ми писали, чи заборонено 17-річним юнакам виїжджати за кордон.

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