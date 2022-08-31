Військовий облік для жінок: Міноборони подало до парламенту законопроєкт про врегулювання процедури

Міноборони передало до Верховної Ради свої пропозиції змін до закону України "Про військовий обов’язок і військову службу” щодо добровільності постановки на військовий облік жінок.

Наразі відомство працює над законопроєктом разом з профільним комітетом ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомила в телеграмі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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"Ми вже неодноразово заявляли, що постановку жінок на військовий облік встановлено законом. Тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно. Це повноваження Парламента. Якщо будуть прийняті зміни - Міноборони і Генштаб їх виконають. Досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку", - написала посадовиця.

Водночас Маляр наголосила, для українська армія потребує спеціальностів та фахівців:

медицини, радіотехніки, харчових технологій.

"Тому у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби", - додала представниця Міноборони.

Раніше ТСН.ua писав все про те, як стати на військовий облік жінці. Переглянути можна за цим посиланням.

Жінок не братимуть на військовий облік без їхньої згоди