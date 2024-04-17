Військовий облік українців за кордоном: як оновити свої дані для ТЦК та що загрожує у разі відмови

У законі про мобілізацію №10449, який Верховна Рада 11 квітня ухвалила у цілому, а президент Володимир Зеленський 15 квітня підписав, є норма, яка передбачає, що чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, повинні оновити свої облікові дані.

Чоловіки за кордоном без військо-облікових документів не зможуть оформити український або закордонний паспорт та скористатися консульськими послугами.

Оновити персональні дані необхідно впродовж 60 днів після набрання чинності закону про мобілізацію. Консульські послуги чоловікам надаватимуть одночасно з уточненням даних для ТЦК або за наявності військово0облікових документів.

Для яких консульських послуг, ця норма не застосовується:

під час оформлення посвідчення на повернення до Україну;

під час вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України;

другий з батьків цих дітей є іноземцем або особою без громадянства;

вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Як стати на військовий облік за кордоном

Українці, які перебувають за кордоном, мають оновити свої дані протягом 60 днів з моменту ухвалення закону – до 16 липня. Для цього їм треба повідомити ТЦК свої актуальні особисті дані – адресу проживання, місце роботи, номер телефону, адресу електронної пошти тощо.

Громадяни України за кордоном можуть отримати військово-обліковий документ через електронну адресу, телефоном, через консульство під час актуалізації, у разі отримання консульських послуг.

Перелік документів для оновлення даних у дипустанові України:

паспорт України;

документ, що підтверджує місце проживання за кордоном;

військовий документ (за наявності);

документ про освіту (за наявності).

Після взяття на облік чоловіки за кордоном повинні будуть протягом 7 днів повідомляти про зміну місця проживання, сімейного стану, освіти.

Що загрожує чоловікам, які не стали на військовий облік за кордоном

Військовозобов'язаному, який не став на облік, обмежуватимуть консульські послуги, а також може бути виписано штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський наголосив, що у законі про мобілізацію не передбачено жодних обов’язків, які б наставали для українців після актуалізації або отримання військово-облікових документів щодо повернення до України.

"Для нас важливо, щоб громадяни України, які належать до категорії військовозобов'язаних і проживають за кордоном, оновили свої персональні дані. Бо людина може проживати за кордоном, а їй надсилають повідомлення, повістки за адресами, які зареєстровані в ТЦК. Держава витрачає час, матеріальні та людські ресурси, щоб проінформувати людину, яка в принципі не може бути проінформована, оскільки її немає в цьому місті", - пояснив нардеп.

Веніславський також додав, що постановка на військовий облік не означає, що чоловіка депортують або змусять повертатися до України. За його словами, в України немає таких інструментів, щоб змусити інші країни повертати чоловіків під час воєнного стану.

Нагадаємо, закон про мобілізацію опублікований у "Голосі України": коли він набуде чинності.

Читайте також: