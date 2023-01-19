Військовий облік українців за кордоном: які вимоги та чи будуть повертати під час мобілізації – роз’яснення юристів

Ставати на консульський облік потрібно, якщо чоловік виїжджає за кордон довше ніж на 3 місяці.

Після запровадження нового порядку обліку військовозобов’язаних, резервістів та призовників,виникає багато запитань щодо повноважень дипломатичних установ за кордоном.

Роз’яснення з цього приводу опублікувала правозахисна організація "Юридична Сотня".

"Новий порядок визначає, що призовники, військовозобов’язані та резервісти, якщо вони перебувають за кордоном більше трьох місяців, повинні перебувати на консульському обліку в дипломатичних установах. Утім, такий обов’язок чоловіки мали й до затвердження нового порядку", - йдеться у повідомленні.

Відповідно закордонні дипломатичні установи:

як і раніше, ведуть консульський облік військовозобов'язаних, резервістів та призовників;

інформують про початок чергового призову на строкову службу громадян, які перебувають на консульському обліку та досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову (раніше дипломатичні установи ще й забезпечували прибуття до місця проживання в Україні повнолітніх громадян, які не мали відстрочки);

сприяють поверненню військовозобов’язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час, в особливий період (у старому порядку це повноваження не охоплювало особливий період);

протягом семи днів повідомляють військкомати (ТЦК та СП) про взяття призовників, військовозобов’язаних і резервістів на консульський облік, а також про їхнє зняття (це також було встановлено старим порядком).

Юристи звернули увагу, що відповідно до порядку, який діяв від 2016 року, дипломатичні та консульські представництва мали більше обов’язків. Наприклад, вони проводили роз’яснювальну роботу щодо правил військового обліку.

"Зараз би це не завадило з огляду на велику кількість військовозобов'язаних, які навіть не знають про існування такого обліку. До того ж дипломатичні установи раніше повинні були повідомляти ТЦК та СП про призовників і військовозобов’язаних, які порушують встановлені правила обліку. Зараз такого обов’язку немає", - зауважили в організації.

Юристи роз’яснили, які вимоги поставлені для військовозобов’язаних, які виїжджають за кордон.

Ставати на консульський облік потрібно, якщо чоловік виїжджає за кордон довше ніж на 3 місяці.

Процедура взяття на тимчасовий консульський облік виписана в постанові Кабміну від 29 січня 2020 року № 85. Відповідна заява міститься в додатку 4 до вказаної постанови. Її можна подати:

особисто;

поштою;

в електронній формі.

До заяви необхідно додати пакет документів, перелік яких міститься в пункті 12 вказаної вище постанови. Строк розгляду заяв — максимум 10 робочих днів.

Перебування на тимчасовому консульському обліку можливе лише в одній державі та строком на 1 рік. Такий строк можна продовжити на період дії дозволу іноземної держави на проживання, але не більше ніж на 5 років.

Особам, які вже стоять на консульському обліку не потрібно вчиняти жодних додаткових дій.

Консульські установи можуть сприяти поверненню військовозобов’язаних для призову за мобілізацією, однак форми та механізм такого сприяння не встановлені.

Повертати студентів для призову на строкову службу консульські установи не можуть, оскільки:

навчання є підставою для відстрочки;

призову на строкову службу наразі не проводиться;

вони вповноважені лише інформувати про початок чергового призову.

Як роз`яснює Державна прикордонна служба, громадяни України, які постійно проживають за кордоном, підлягають консульському обліку.

Під час перетину кордону України такі особи мають надати відповідний паспортний документ з відмітками Державної міграційної служби "Оформлено виїзд на постійне проживання" та дипломатичної установи України "Прийнятий на консульський облік".

Нагадаємо, Кабмін України постановою №1487 від 30 грудня затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.