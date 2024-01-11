Військовий облік за кордоном: у Генштабі розповіли про правила реєстрації та санкції за порушення

Заступник начальника Головного управління персоналу Генштабу пояснив, що робити призовникам, військовозобовʼязаним та резервістам, котрі перебувають за межами України.

Поки законопроєкт про мобілізацію відкликали з розгляду та повернули ініціатору, норми щодо військового обліку українців за кордоном, схвалені наприкінці 2022 року, діють. Громадяни за межами України повинні стати на облік у консульствах. Водночас консульський облік залишається добровільним.

Про це йдеться у матеріалі-роз'ясненні порталу Pro Ukrainu із посиланням на інформацію заступника начальника Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ та першого секретаря із консульських питань при Посольстві України в Празі.

Згідно з Постановою Кабміну № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", яка набула чинності наприкінці 2022 року, військовий облік є обов'язковим.

Обов'язки військовозобов’язаних та резервістів

Якщо громадяни України виїхали за кордон на понад три місяці, потрібно перебувати на військовому обліку за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.

Також особисто в семиденний термін із дня прибуття до нового місця проживання необхідно підійти до закордонної дипломатичної установи України для взяття на військовий облік.

Водночас постановка на тимчасовий консульський облік є добровільною і платною.

"Тому ми фактично здійснюємо постановку на військовий облік тільки тих, хто звертається для постановки на тимчасовий консульський облік добровільно та має підстави на взяття на військовий облік", – пояснили у консульстві.

Після цього консульство має протягом 7 днів інформувати відповідні територіальні військово-облікові органи.

На військовому обліку у консульствах перебувають лише ті, хто є й на тимчасовому консульському обліку.

"Закордонні дипломатичні установи несуть відповідальність за взяття на військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку", – зазначили у Головному управлінні персоналу Генштабу.

Також читайте Посольство України в Лондоні закликає чоловіків стати на військовий облік – подробиці

Військовий облік за кордоном: які санкції послідують за невиконання правил

Якщо призовник, військовозобов'язаний чи резервіст впродовж 7 днів не завітає до закордонної дипломатичної установи України для взяття на військовий облік, він порушить вимоги Порядку, що передбачає відповідальність відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А це загрожує штрафом від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне вчинення порушення упродовж року, а також вчинення такого порушення в особливий період тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Подоляк: Що потрібно робити із мобілізацією та скандальним законопроєктом?

Раніше ТСН.ua із посиланням на пояснення юриста писав про повістки по смартфону. Як розповів адвокат Ростислав Кравець, який знається в тому числі на питаннях мобілізації, громадянин України не зобов’язаний реєструватись у "Дії", не зобов’язаний мати ідентифікаційний код, якщо він має релігійні переконання".

Читайте також: