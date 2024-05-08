Військовий облік за кордоном: яку інформацію потрібно оновити від травня 2024

Оновлення військово-облікових даних громадянами України необхідне для того, щоб держава могла оцінити свій мобілізаційний потенціал.

Від травня 2024 року чоловікам за кордоном потрібно оновлювати військово-облікові дані — інформацію, яка необхідна для мобілізації у разі воєнного стану.

Про це йдеться у роз'ясненні юриста Ярослава Звоненка.

У квітні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про посилення мобілізації, за яким усім чоловікам від 18 до 60 років за 60 днів потрібно уточнити свої облікові дані. Чоловіків, які наразі перебувають за кордоном, ця норма закону теж стосується.

Військово-облікові дані: про що йдеться

особисті дані: ПІБ, дата народження, місце проживання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти;

інформація про освіту та військово-облікову спеціальність;

сімейний стан;

місце роботи (навчання);

дані про стан здоров'я;

інші дані, визначені законодавством.

"Військово-облікові дані ведуться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів ("Оберіг"). За ці дані відповідають районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання громадянина", — зазначив юрист.

Як оновити свої дані

За словами правника Ярослава Звоненка, військово-облікові дані можна оновити як особисто у ТЦК за місцем проживання, так і надіславши відповідні документи цінним листом з описом вкладення.

Також з набранням чинності нового закону про мобілізацію з’явиться можливість оновлювати дані через ЦНАПи та Електронний кабінет військовозобов’язаного.

Юрист наголосив, що згідно з законом, чоловіки, які перебувають за кордоном, мають оновити свої дані протягом 60 днів з дня набрання чинності цього закону, до 16 липня 2024 року.

Оновлення даних за кордоном

Для оновлення військово-облікових даних за кордоном можна обрати декілька варіантів:

через дипломатичну установу України, для чого слід звернутися до посольства або консульства України в країні вашого перебування. З собою потрібно мати паспорт громадянина України, військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобов'язаного) та документи, що підтверджують місце проживання за кордоном;

через Електронний кабінет військовозобов’язаного.

Наслідки для тих, хто не оновить військово-облікові дані

Чоловіки, які не оновлять свої дані до 16 липня 2024 року:

мають сплатити штраф 3-5 тис гривень;

отримають обмеження на виїзд з країни;

не зможуть отримати консульські послуги.

Нагадаємо, Міноборони України має запустити електронний кабінет військовозобов'язаного влітку 2024 року під час мобілізації у країні. "Реєстр "Оберіг" вже працює, він офіційно легалізований, на нього отримана комплексна система захисту інформації, Міністерство оборони наповнило реєстр, прибралися дублі, неактуальна інформація, налагодили взаємодію з шістьма великими державними реєстрами.