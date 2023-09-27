Військовий облік жінок з 1 жовтня: в МОЗ відповіли, для якої категорії обмежено виїзд за кордон

Жодних змін щодо перетину державного кордону для жінок-медиків до постанови не було, повідомили у МОЗ.

Жінки із фармацевтичною та медичною освітою після 1 жовтня зможуть безперешкодно виїжджати за кордон. Обмеження застосовуються лише для жінок, які працюють на державних посадах.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

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"Ініціатором змін завжди є Міністерство внутрішніх справ, оскільки вони координують діяльність ДПСУ. Жодних змін щодо перетину державного кордону жінок з медичною, фармацевтичною освітою до цієї постанови внесено не було", - пояснив міністр.

Ляшко роз'яснив, що обмеження щодо виїзду за кордон стосуються тих жінок, хто працює на державних посадах, у центральних органах виконавчої влади чи є народними депутатами, чи депутатами місцевих рад.

"Саме тоді, як і для всіх інших держслужбовців, для жінок-медиків можуть поширюватися ці обмеження щодо перетину держкордону. Інших змін у перетині держкордону немає і не планується", - сказав очільник МОЗ.

Нагадаємо, раніше повідомляли, кого можуть призвати із жінок-медиків та хто не підлягає мобілізації.

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