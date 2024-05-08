Військовий оглядач оцінив ситуацію на Куп'янському та Лиманському напрямках

Ситуація на Куп'янському напрямку має всі шанси найближчим часом різко загостритись. Щодо Лиманського — ворог вперто намагається повністю витіснити наші війська західніше річки Чорний Жеребець й вийти до річки Сіверський Донець на максимально широкому відтинку.

Про це написав військовий оглядач Костянтин Машовець.

Що відбувається на Куп'янському та Лиманському напрямках

Противник продовжує наступальні дії з метою виходу до бар'єрного рубежу по річці Оскіл на ділянці між Куп'янськом та Боровою. Зокрема, окупанти продовжують повільно просуватися північно-східніше та північно-західніше Синьківки.

"Наскільки я розумію, їм вдалося протягом кількох крайніх діб просунутись у лісі на північ від села й взяти під контроль ту його частину, яка лежить східніше залізниці", – зазначив Машовець.

Також він зазначає, що російські війська, вочевидь, повністю зайняли Кислівку та Котлярівку. Ба більше, вони просунулись західніше, на південь від залізниці.

"Водночас спроби противника атакувати в районі села Табаївка призвели до просування противника лише на пару позицій відділення", – підкреслив оглядач.

Загалом ситуація на Куп'янському напрямку, очевидно, має всі шанси найближчим часом різко загостритись. Як зауважує Машовець, противник:

продовжує інтенсивні атакувальні та штурмові дії у смузі між залізницею та автодорогою Куп'янськ – Сватове, поступово просуваючись у бік Степової Новоселівки;

наростив зусилля у напрямку Синьківка – Петропавлівка, перегрупувавши туди досвідчені війська.

Схоже, додає оглядач, армії РФ вдається поступово відтісняти наші війська на обраних напрямках та ділянках. Причому командування УВ "Запад", ймовірно, ще не задіяло ті сили, які розраховує ввести після "прориву" оборони ЗСУ, якого воно очікує.

"Поки ЗСУ не можуть завадити розвитку наступу противника на Куп'янському напрямку, який отримав сталу перспективу на своє продовження та навіть розвиток. Ймовірно, найближчим часом на нас чекає "падіння" Синьківки, інтенсивні ар'єргардні бої ЗСУ на північ від східної частини Куп'янська, а також за Степову Новоселівку, Піщане та Берестове", – констатував Машовець.

За словами військового оглядача, північно-східніше села Невське противнику вдалося відбити один взводний опорний пункт та кілька позицій відділення. Його аналогічні спроби південно-східніше села Новосадове закінчились невдачею. Введені у бій нещодавно додаткові підрозділи противника південніше села Діброва та на північний захід від нього після перших своїх невеликих успіхів зараз ведуть марні атаки, не маючи просування на цій ділянці.

Очевидно, що противник на Лиманському напрямку вперто намагається повністю витіснити наші війська західніше річки Чорний Жеребець й вийти на північному фасі Сіверського виступу до річки Сіверський Донець на максимально широкому відтинку. Він докладає до цього значних зусиль.

"На цей момент, очевидно, противник трохи переніс свої зусилля на північ від напрямку на Терни та Ямполівку, намагаючись "зрізати" північну частину нашого плацдарму (між Макіївкою та Тернами)", – вважає фахівець.

РФ наступає на Невське з північно-східного напрямку (з боку Площанки) та у бік Новосадова з південно-східного напрямку.

Раніше воїни ЗСУ розповіли про ситуацію на передовій. Так, поблизу Тернів, на Лиманському напрямку, нашим оборонцям вдалося відтіснити ворога. Бійці намагаються вибити росіян із панівних висот та завадити роботі ворожих безпілотників. Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади прикривають побратимів за допомогою іноземної причіпної гаубиці.

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