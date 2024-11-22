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Військовий оглядач розповів про те, що відбувається на Курахівському напрямку

Військовий оглядач розповів про те, що відбувається на Курахівському напрямку

Російські військові / росЗМІ

Ворог намагається рухатися вперед.

Стало відомо, що відбувається на Курахівському напрямку. 

Про це інформує блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах. 

За його словами:

  • Ворог дотискає весь мішок південно-східніше Дального.
  • Все, що східніше Успенівки, буде втрачене найближчим часом.
  • Від самого Дального окупанти вже побіги у бік південних околиць Курахового.
  • З району північніше Берестків вже почався тиск на Старі Терни.
  • У самому Кураховому ворог в лобову дотискає східну частину міста.
  • Бої поступово переносяться до багатоповерхівок.

Нагадаємо, як у місті Часів Яр, так і у Кураховому — стратегічно важливих населених пунктах в Донецькій області, точаться запеклі бої. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЙГАРЯЧІШІ ТОЧКИ ВІЙНИ! Часів Яр і Курахове: що відбувається просто зараз?

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