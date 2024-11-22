Військовий оглядач розповів про те, що відбувається на Курахівському напрямку

Ворог намагається рухатися вперед.
Стало відомо, що відбувається на Курахівському напрямку.
Про це інформує блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.
За його словами:
- Ворог дотискає весь мішок південно-східніше Дального.
- Все, що східніше Успенівки, буде втрачене найближчим часом.
- Від самого Дального окупанти вже побіги у бік південних околиць Курахового.
- З району північніше Берестків вже почався тиск на Старі Терни.
- У самому Кураховому ворог в лобову дотискає східну частину міста.
- Бої поступово переносяться до багатоповерхівок.
Нагадаємо, як у місті Часів Яр, так і у Кураховому — стратегічно важливих населених пунктах в Донецькій області, точаться запеклі бої.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЙГАРЯЧІШІ ТОЧКИ ВІЙНИ! Часів Яр і Курахове: що відбувається просто зараз?
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