Військовий оглядач розповів, яка ситуація склалася на Курахівському напрямку

У районі Шевченка ворог захопив саме село та рухається на Андріївку.

Курахівський (Костянтинопольський) напрямок: у районі Зеленівки та Янтарного не вщухають жорсткі бої.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

У районі карʼєра в Сухій балці не менш інтенсивні бої.

І там, і там наші воїни героїчно стримують кратно переважні сили окупант.

"Але Суху Балку, скоріш за все, втратимо найближчим часом, бо там тепер геть невигідне розташування", - йдеться у повідомленні.

У районі Шевченка ворог захопив саме село та рухається на Андріївку.

"Командуванням були зроблені певні висновки, і тепер рух цією ділянкою для окупанта - справжнє пекло.Просування ворога мінімальне та з тенденцію на гальмування", - резюмував оглядач.

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Нагадаємо, в РФ заявили про "захоплення" Курахового. Водночас у ЗСУ повідомляють про бої у міській забудові.

Також військовий експерт Сергій Грабський розповів, хто наразі контролює місто на Донеччині. З його слів, українські Сили оборони залишаються в адміністративних межах міста Курахове, але сам населений пункт практично під контролем російських окупаційних військ.

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