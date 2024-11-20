Військовий оглядач розповів, які населені пункти окупував ворог

Ворог окупував Новоселидівку, Петрівку (Покровський напрямок) та більшу частину Берестків.

Про це інформує блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

"Нашого контролю в Берестках не більше 20%", - зауважив він.

складна ситуація у Дальному та Сонцівці;

почалися бої за Єлизаветівку та Іллінку (та, що південніше Курахового).

"Через це з залишків Катеринівки треба відходити якомога швидше", - вважає військовий оглядач.

Також ворог підходить з Богоявленки до с. Веселий Гай, щоб змусити українські сили відійти з Єлизаветівки.

Від Успенівки ворога відділяє тільки річка. Вона достатньо вузька та неглибока, тому її форсування - питання часу.

У самому Кураховому, у східній його частині, ворог продовжує перебувати в школі.

"Причому логістика у них існує (дуже слабка, але є, і тут це головне), а відповідно ми майже не контролюємо приватні будинки, які знаходяться на самому краю міста зі сходу", - зауважив Мірошников.

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Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков, наголосив, що "СВО" триватиме "ще трохи".

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