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Військовий оглядач розповів, які населені пункти окупував ворог

Військовий оглядач розповів, які населені пункти окупував ворог

Складна ситуація у Дальному та Сонцівці - оглядач / Фото: Associated Press

Росіяни намагаються рухатися вперед.

Ворог окупував Новоселидівку, Петрівку (Покровський напрямок) та більшу частину Берестків.

Про це інформує блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах. 

"Нашого контролю в Берестках не більше 20%", - зауважив він. 

  • складна ситуація у Дальному та Сонцівці;
  • почалися бої за Єлизаветівку та Іллінку (та, що південніше Курахового).

"Через це з залишків Катеринівки треба відходити якомога швидше", - вважає військовий оглядач. 

  • Також ворог підходить з Богоявленки до с. Веселий Гай, щоб змусити українські сили відійти з Єлизаветівки.
  • Від Успенівки ворога відділяє тільки річка. Вона достатньо вузька та неглибока, тому її форсування - питання часу.
  • У самому Кураховому, у східній його частині, ворог продовжує перебувати в школі.

"Причому логістика у них існує (дуже слабка, але є, і тут це головне), а відповідно ми майже не контролюємо приватні будинки, які знаходяться на самому краю міста зі сходу", - зауважив Мірошников. 

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков, наголосив, що "СВО" триватиме "ще трохи".

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