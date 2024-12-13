Військовий оглядач розповів, завдяки чому ворог складно просувається

Те, як "Азов" утилізує ворога на торецькому напрямку, викликає справжнє захоплення.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

Вони змушують ворога атакувати Торецьк в лобову, бо тримають ключовий для його оборони правий фланг.

"А в лобову ворог хоч і просувається, але легко це не дається. І навіть складно не дається. А дається з максимально можливими для них втратами. Ворог просувається там виключно через те, що реалізовує суттєву перевагу в особовому складі та артилерії. Але фішка в тому, що згідно з їх планів, вони зараз вже б давно мали формувати південно-західний фас охоплення Костянтинівки, а не битися об стіну оборони Торецька", - йдеться у повідомленні.

"Чотири місяці триває оборона міста, довше триває тільки оборона Часового Яру, де також стоять справжні українські титани!", - резюмував військовий оглядач.

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