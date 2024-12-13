Військовий оглядач розповів, завдяки чому ворог складно просувається

"Азов" змушує ворога атакувати у лобову.
Те, як "Азов" утилізує ворога на торецькому напрямку, викликає справжнє захоплення.
Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.
Вони змушують ворога атакувати Торецьк в лобову, бо тримають ключовий для його оборони правий фланг.
"А в лобову ворог хоч і просувається, але легко це не дається. І навіть складно не дається. А дається з максимально можливими для них втратами. Ворог просувається там виключно через те, що реалізовує суттєву перевагу в особовому складі та артилерії. Але фішка в тому, що згідно з їх планів, вони зараз вже б давно мали формувати південно-західний фас охоплення Костянтинівки, а не битися об стіну оборони Торецька", - йдеться у повідомленні.
"Чотири місяці триває оборона міста, довше триває тільки оборона Часового Яру, де також стоять справжні українські титани!", - резюмував військовий оглядач.
Читайте також:
- “Ви що, не можете піти і взяти це село?”: боєць “Азову” шокував радянщиною в ЗСУ
- Як закінчиться війна в Україні: боєць “Азову” відповів
- Чи буде “замороження” війни в Україні: боєць "Азову" відповів