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Військовий оглядач сказав, як ЗСУ можуть використати намагання росіян захопити Авдіївку 

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Військовий оглядач сказав, як ЗСУ можуть використати намагання росіян захопити Авдіївку 

Як ЗСУ можуть використати спроби ворога захопити Авдіївку / Фото: ТСН.ua

Навіть якщо ворогу це вдасться, ситуацію на фронті це разюче не змінить.

Росіяни не полишають своїх спроб захопити Авдіївку. Втім, ЗСУ можуть це використати.

Про це в в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

На певній ділянці ЗС РФ послаблять тиск

За словами експерта, якби росіяни не намагалися оточити Авдіївку, вони б не починали взагалі. У них буде декілька хвиль, але не тому, що вони так спланували свої бойові дії, а тому, що першу перебили ЗСУ.

"Перша хвиля закінчилась, тому будуть інші хвилі. Чи вдасться їм притягнути туди велику кількість туди сил та засобів – тільки в тому випадку, якщо вони десь будуть переміщувати війська вздовж лінії фронту, бо в тилу в росіян якихось серйозних резервів немає

Він додає, що таємно перекидати велику кількість військ у 21-у сторіччі – це просто неможливо. Безумовно, десь вони послаблять сили та засоби. На думку Гетьмана, туди може і буде спрямоване вже наші наступальні дії.

"Чи вдасться їм оточити Авдіївку і захопити... Це є якесь політичне бажання, а не військове. Бо навіть, якщо це вдасться, стратегічно на хід війни чи навіть на східний фронт суттєвого впливу це не буде мати. Але вони кладуть туди тисячі життів, тисячі одиниць техніки", –- підсумував оглядач.

Раніше йшлося про те, що загарбники готуються до нових наступальних дій довкола Авдіївки. На це вказує, зокрема, активізація обстрілів.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові продовжують наступати на Авдіївському та Шахтарському напрямках. Але штурмові дії безрезультатні.

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Дата публікації
Перегляди
36
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