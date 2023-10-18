Військовий оглядач сказав, як ЗСУ можуть використати намагання росіян захопити Авдіївку 

Навіть якщо ворогу це вдасться, ситуацію на фронті це разюче не змінить.

Росіяни не полишають своїх спроб захопити Авдіївку. Втім, ЗСУ можуть це використати.

Про це в в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

На певній ділянці ЗС РФ послаблять тиск

За словами експерта, якби росіяни не намагалися оточити Авдіївку, вони б не починали взагалі. У них буде декілька хвиль, але не тому, що вони так спланували свої бойові дії, а тому, що першу перебили ЗСУ.

"Перша хвиля закінчилась, тому будуть інші хвилі. Чи вдасться їм притягнути туди велику кількість туди сил та засобів – тільки в тому випадку, якщо вони десь будуть переміщувати війська вздовж лінії фронту, бо в тилу в росіян якихось серйозних резервів немає

Він додає, що таємно перекидати велику кількість військ у 21-у сторіччі – це просто неможливо. Безумовно, десь вони послаблять сили та засоби. На думку Гетьмана, туди може і буде спрямоване вже наші наступальні дії.

"Чи вдасться їм оточити Авдіївку і захопити... Це є якесь політичне бажання, а не військове. Бо навіть, якщо це вдасться, стратегічно на хід війни чи навіть на східний фронт суттєвого впливу це не буде мати. Але вони кладуть туди тисячі життів, тисячі одиниць техніки", –- підсумував оглядач.

Раніше йшлося про те, що загарбники готуються до нових наступальних дій довкола Авдіївки. На це вказує, зокрема, активізація обстрілів.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові продовжують наступати на Авдіївському та Шахтарському напрямках. Але штурмові дії безрезультатні.

Читайте також: