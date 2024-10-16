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Удари РФ по Україні: у РНБО сказали, що задумав ворог

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Удари РФ по Україні: у РНБО сказали, що задумав ворог

Фото: ТСН.ua

Підступність ворога не має меж.

Росія накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Борти типу Іл-76МД транспортують деталі, паливо і самі ракети. 

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

“Також здійснюються перельоти бортів Ту-22м3 та Ту-95МС між аеродромами”, — зазначив він.

Тож, ймовірно, у ворога триває підготовка до ударів.

Нагадаємо, російська армія вже готова до масованої атаки по Україні і вона може статися будь-якої миті. Від останнього удару минув понад місяць і ворог накопичив понад сотню ракет за цей час.

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