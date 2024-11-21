Військовий оглядач розповів про окупацію на Курахівському напрямку

У Сонцівці Берестках завершуються арʼєргардні бої.
Стала відомо про ситуацію на Курахівському напрямку.
Про це інформує блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.
За його словами:
- Окуповано Катеринівку та Дальнє.
- Окуповано майже всю східну частину Курахового.
- У Сонцівці Берестках завершуються арʼєргардні бої.
- Також окупант робить перші спроби форсувати р. Сухі Яли східніше Успенівки.
- Ворог зайшов у Роздольне, закріпився у крайніх хатах.
- Селу Новий Комар - приготуватися, воно буде наступним після Роздольного.
- Якщо окупанти зможуть ще й Новосілку захопити на протилежному фланзі - Великій Новосілці буде несолодко.
Нагадаємо, як у місті Часів Яр, так і у Кураховому — стратегічно важливих населених пунктах в Донецькій області, точаться запеклі бої.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЙГАРЯЧІШІ ТОЧКИ ВІЙНИ! Часів Яр і Курахове: що відбувається просто зараз?
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