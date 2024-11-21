Військовий оглядач розповів про окупацію на Курахівському напрямку

Стала відомо про ситуацію на Курахівському напрямку.

Про це інформує блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

За його словами:

Окуповано Катеринівку та Дальнє.

Окуповано майже всю східну частину Курахового.

У Сонцівці Берестках завершуються арʼєргардні бої.

Також окупант робить перші спроби форсувати р. Сухі Яли східніше Успенівки.

Ворог зайшов у Роздольне, закріпився у крайніх хатах.

Селу Новий Комар - приготуватися, воно буде наступним після Роздольного.

Якщо окупанти зможуть ще й Новосілку захопити на протилежному фланзі - Великій Новосілці буде несолодко.

Нагадаємо, як у місті Часів Яр, так і у Кураховому — стратегічно важливих населених пунктах в Донецькій області, точаться запеклі бої.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЙГАРЯЧІШІ ТОЧКИ ВІЙНИ! Часів Яр і Курахове: що відбувається просто зараз?

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