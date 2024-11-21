Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Військовий оглядач розповів про окупацію на Курахівському напрямку

Військовий оглядач розповів про окупацію на Курахівському напрямку

Російські військові наступають на Курахівському напрямку / Фото: Associated Press

У Сонцівці Берестках завершуються арʼєргардні бої.

Стала відомо про ситуацію на Курахівському напрямку. 

Про це інформує блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах. 

За його словами: 

  • Окуповано Катеринівку та Дальнє.
  • Окуповано майже всю східну частину Курахового.
  • У Сонцівці Берестках завершуються арʼєргардні бої.
  • Також окупант робить перші спроби форсувати р. Сухі Яли східніше Успенівки.
  • Ворог зайшов у Роздольне, закріпився у крайніх хатах.
  • Селу Новий Комар - приготуватися, воно буде наступним після Роздольного.
  • Якщо окупанти зможуть ще й Новосілку захопити на протилежному фланзі - Великій Новосілці буде несолодко. 

Нагадаємо, як у місті Часів Яр, так і у Кураховому — стратегічно важливих населених пунктах в Донецькій області, точаться запеклі бої. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЙГАРЯЧІШІ ТОЧКИ ВІЙНИ! Часів Яр і Курахове: що відбувається просто зараз?

Читайте також:

Евакуацію з Курахового призупинено! Ворог контролює всі в'їзди в місто!

Евакуацію з Курахового призупинено! Ворог контролює всі в'їзди в місто!

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація