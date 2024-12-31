Військовий омбудсмен Решетилова розповіла про перші кроки на посаді

Одним із першочергових завдань Решетилова називає прийняття закону про військового омбудсмена, який надасть необхідні повноваження для захисту військових і членів їхніх сімей.

Новопризначена військова омбудсменка Ольга Решетилова поділилася своїми першими кроками та планами на новій посаді.

На своїй сторінці в соцмережах вона звернулася до військових, громадянського суспільства та влади із закликом до єдності й конструктивної співпраці.

"Я ніколи не шукала простих задач, але ця - найскладніша у моєму житті. Побудувати безвідмовну систему захисту прав і свобод людини у секторі безпеки і оборони під час повномасштабної війни. Зробити так, щоб кожен, від солдата чи матроса до головнокомандувача, був впевнений у тому, що його/її захистять у разі несправедливості”, – наголосила Решетилова.

Пріоритети нової омбудсменки

Одним із першочергових завдань Решетилова називає прийняття закону про військового омбудсмена, який надасть необхідні повноваження для захисту військових і членів їхніх сімей. За її словами, цей крок озвучив і Президент України як ключовий пріоритет.

“Чи можливо створити дієвий механізм захисту без підтримки у всіх гілках влади, громадянського суспільства і експертів, а насамперед – військових? Ні. Тому я вас дуже прошу про конструктив і зваженість”, – закликала вона.

Слова підтримки військовим

Решетилова також звернулася безпосередньо до військових, особливо тих, хто виснажений чи зневірений через тягар війни:

"Я прийшла на цю посаду для вас. Щоб бути поруч і допомогти у цей критичний момент. Я не можу обіцяти демобілізацію чи повернення загиблих побратимів, але зроблю все можливе, щоб захистити ваші права, ваших рідних і повернути вам віру у справедливість”.

Омбудсменка зазначила, що нова інституція військового омбудсмена має стати гарантією захисту не лише для тих, хто вже служить, а й для тих, хто ще вагається вступити до лав Сил оборони через страх невизначеності.

Підтримка суспільства

Решетилова подякувала тисячам людей, які підтримали її кандидатуру, та запевнила, що зробить усе, аби виправдати довіру:

“Для мене це велика честь. Мені дуже страшно не виправдати вашу довіру. Обіцяю зробити все від мене залежне (і навіть більше), щоб вас не розчарувати”.

Новий омбудсмен сподівається на співпрацю із владою, військовими та суспільством для досягнення справедливості й захисту прав усіх, хто цього потребує.

Нагадаємо, Україна і країна-агресорка РФ у понеділок провели черговий обмін військовополоненими, внаслідок якого додому повертаються 189 наших громадян.