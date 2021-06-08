Військовий парад, політ авіації та концерт: як Київ святкуватиме День Незалежності

На Михайлівській площі та Володимирському проїзді покажуть сучасні зразки озброєння.

У День Незалежності, 24 серпня, у центрі Києва відбудеться урочистий концерт та військовий парад.

План заходів до 30 річниці Незалежності оприлюднено на Урядовому порталі.

На Хрещатику і Майдані Незалежності заплановані концерт і парад з прольотом авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-партнерів. Зазначається, що відповідальні за це Міноборони, МВС, МКІП, СБУ, Управління державної охорони, Національна гвардія, Адміністрація Держприкордонслужби, ДСНС, Держспецзв’язку, Національна поліція, Мінветеранів, Київська міська держадміністрація.

На Михайлівській площі та Володимирському проїзді покажуть сучасні зразки озброєння, техніки сил безпеки та оборони. На Трухановому острові буде артилерійський салют. Також заплановані установчий Саміт Кримської платформи, а також перший форум соціально-гуманітарного спрямування "Саміт перших леді та джентльменів" на території Національного заповідника "Софія Київська".

Цього дня покладатимуть квіти у Києві та інших населених пунктах до знакових місць поховань. Зокрема, до пам'ятників діячам українського державотворення, загиблим учасникам ООС, АТО, Революції Гідності тощо.

У День прапора, 23 серпня, відбудеться церемонія урочистого підняття Державного Прапора України у різних населених пунктах країни.

Протягом святкових днів будуть проведені на національному рівні урочистості за участю президента, керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, науковців, творчої інтелігенції, представників іноземних держав та дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української діаспори, духовенства. Заплановане проведення урочистого засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці незалежності України.