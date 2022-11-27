"Військовий потенціал Білорусі на рівні тероборони Київської області": аналітик розповів про функцію ЗС РП

Білорусь не готова до серйозних бойових дій. її єдиним завданням є утримування ЗСУ поблизу північних кордонів України.

Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт та аналітик Андрій Харук.

"З точки зору військової потуги Білорусь для Росії – як Італія для Німеччини в роки Другої світової війни. Як казав Гітлер: "Італія коштуватиме мені десяти дивізій. Якщо вона буде союзником, щоб захищати, якщо ворогом – щоб перемогти", – сказав Харук.

Армія Білорусі досить невелика - близько 5 бригад в сухопутних військах, кілька бригад спецпризначення, куди входять повітряно-десантні війська, неповні 2 полки бойової авіації. ППО.

Також арсенал Республіки Білорусь останнім часом трохи спорожнів, бо Білорусь останні місяці постачає РФ ешелони з танками й боєприпасами.

На думку Андрія Харука, постачанням зброї РФ Білорусь відкупилася від участі у війні. "А чим я маю воювати? Я віддав вам усе", резонно може зараз відповідати Лукашенко.

"Я оцінюю військовий потенціал Білорусі на рівні територіальної оборони Київської області. Можливо, це перебільшення. Та наші Сили оборони готуються до потенційного вторгнення Білорусі вже не перший місяць. На мою думку, єдина функція білоруської армії у цій війні – змушувати Україну тримати частину сил на північному кордоні. Якихось серйозних бойових дій вона здійснювати не може",– наголосив Харук.

Також РФ фактично, немає чим підкріпити білоруську армію.

Нагадаємо, що в Росії невдоволені тим, що велика кількість білоруських офіцерів не розуміють, навіщо їм йти воювати проти України.

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