Військовий пояснив, чому найближчим часом не слід очікувати закінчення війни в Україні

Він пояснив, що може змусити Росію припинити війну.

Головний сержант роти ударних БпЛА 109 батальйону ЗСУ та колишній народний депутат України Єгор Фірсов вважає, що найближчим часом не слід очікувати закінчення війни в Україні.

Про це він заявив в етері Еспресо.

Він зазначив, що припинення війни не буде найближчим часом, оскільки це не вигідно російським загарбникам.

"Ворог затягує час, всі ці розмови — це просто балаканина для відволікання уваги. Єдиний можливий шанс припинити цю війну — це якраз посилити в десятки разів вплив дронів таким чином, щоб війну засушити, щоб лінія фронту не рухалась. Щоб війна перейшла з маневреної, якою є зараз: один кілометр ми, на жаль, віддали, десь щось відвоювали — це маневрену війну перевести в позиційну, тобто, коли нічого не рухається і ворог має нести тотальні втрати", - сказав він.

Військовий заявив, що лише у разі, якщо нанести росіянам тотальних втрат, тоді вони будуть змушені сідати за стіл перемовин і вести розмову.

"Поки у них є успіх, на жаль, вони не захочуть йти на жодні поступки", - додав військовослужбовець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Блінкен сказав, чому позиція України на Курщині така важлива.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп може дистанціюватися від проблеми закінчення війни в Україні.

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