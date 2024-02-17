Військовий пояснив, для чого потрібна мобілізація півмільйона людей

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав завдання вести оборонну війну. Для цього потрібна мобілізація півмільйона людей, можливо, навіть більше.

Про це Богдан "ТАВР" Кротевич, начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення "Азов", розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Може, мільйон, два мільйони (призвати – ред.), дивлячись на наші спроможності. Які спроможності ми можемо потягнути – нам вже потрібно їх готувати. Якщо зараз ми не можемо всіх мобілізувати, ми повинні поставити на військовий облік і проводити курси молодого бійця. Це як резервна армія – резерв першої, другої й третьої черги", – сказав боєць.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов сказав. що закон про мобілізацію має бути справедливим для всіх громадян України. Крім того, всі норми законодавчого акта мають однаково і зрозуміло тлумачитися для всіх.

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