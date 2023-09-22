Військовий пояснив, в якому форматі буде війна, якщо вона затягнеться

Військовий Кирил Сазонов розповів, як далі може відбуватися війна з Росією.

Свої думки він виклав у соціальних мережах.

"Ви помітили, як змінюється характер війни насправді. Реальних великих, швидких поступів на фронті як було, припустимо, з Харківським проривом – ні. Дуже потужна оборона противника, дуже багато заміновано. Тому наші військові героїчними зусиллями... із втратами, всупереч усім військовим підручникам західним, проламують оборону, не маючи домінування в повітрі... звільняють територію потроху... Хто чекав на стрімкі прориви - вони просто неможливі зараз. характер, коли на фронті змін географічних небагато, а обстріли об'єктів усередині країн - все активніше.Все активніше ракетні атаки, все активніше дрони літають.І схоже ось так буде змінюватися війна.І в цьому стані, до речі, вона справді може затягнутися дуже надовго. Коли позиції укріплені, на позиціях стоять жорстко, а ракети летять щоночі... Можливо, наголос доведеться робити на ППО і на ракетні удари, поки хтось не втомиться. Але коли за тобою женеться ведмідь, гонитва припиняється не тоді, коли ти втомився, а коли втомився ведмідь. У нашому випадку - ведмедеві ще й треба дати по морді як слід", - зауважив він.

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Нагадаємо, що українцям треба розуміти про підтримку Заходу та його бачення переговорів із Росією.

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