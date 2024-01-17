Військовий пояснив, як росіянам вдається знов і знов штурмувати Авдіївку 

Армія РФ продовжує знов і знов штурмувати Авдіївку. Щоб мотивувати бійців, нерідко в хід йдуть наркотики, тортури й таке інше.



Про це в ефірі телемарафону сказав офіцер 59-ї ОМБ ім. Якова Гандзюка, майор Сергій Цехоцький.



"Наркотичні засоби, пропаганда, загороджувальні загони їхні. Маса прикладів. І полонені розповідають про те, які вони тортури, знущання роблять над своїми", – зауважив він.

Раніше йшлося про те, що Володимир Путін вчергове наказав своєму війську захопити Авдіївку. Це потрібно йому на тлі хвилі невдоволення серед громадян РФ через втрачені літаки.

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