Військовий пояснив, як росіянам вдається знов і знов штурмувати Авдіївку 

Окупанти не відмовляються від ідеї захоплення населеного пункту.
Армія РФ продовжує знов і знов штурмувати Авдіївку. Щоб мотивувати бійців, нерідко в хід йдуть наркотики, тортури й таке інше.
Про це в ефірі телемарафону сказав офіцер 59-ї ОМБ ім. Якова Гандзюка, майор Сергій Цехоцький.
"Наркотичні засоби, пропаганда, загороджувальні загони їхні. Маса прикладів. І полонені розповідають про те, які вони тортури, знущання роблять над своїми", – зауважив він.
Раніше йшлося про те, що Володимир Путін вчергове наказав своєму війську захопити Авдіївку. Це потрібно йому на тлі хвилі невдоволення серед громадян РФ через втрачені літаки.
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